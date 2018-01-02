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Марсоход

Топ научных открытий 2017 года

ESA/ ATG medialab
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Ежегодно ученые делают десятки важных и интересных открытий, богатым на такие события был и 2017 год?

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Согласно данным Википедии, в прошлом году произошло много интересных научных открытий в различных сферах, передает Sputnik Молдова.

Например, в феврале в Зимбабве были обнаружены представители редкого вида лягушек Arthroleptis troglodytes, в последний раз с ними встречались в 1962 году.

А в марте в Каире (Египет) найдена восьмиметровая статуя фараона, позднее опознанная как изображение Псамметиха I.

В июне ученые объявили об официальном открытии двух новых спутников Юпитера. Теперь их общее число достигло 69.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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В том же месяце Китай запустил рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope.

А у Турции, на территории древнего храмового комплекса Гебекли-Тепе, ученые нашли украшенные резными бороздами черепа, что стало первым свидетельством неолитического древнего (не меньше 11 500 лет) культа черепов в этой области.

В августе американским ученым удалось модифицировать геном свиньи, максимально приблизив его к человеческому, что в будущем может помочь справиться с нехваткой органов для трансплантации.

В сентябре астрономы объявили об обнаружении второго кандидата в черные дыры в центре нашей Галактики. Он представляет собой черную дыру средней массы весом приблизительно в 100 тысяч масс Солнца.

В том же месяце появилось новое доказательство того, что на Марсе, вполне возможно, была жизнь. Марсоход Curiosity обнаружил на планете присутствие следов бора, который является важным элементом для существования жизни.




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