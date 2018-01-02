Фильмы про собак, которые обязательно нужно посмотреть

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Хутаба о спорте в Абхазии: нужны полные составы сборных Председатель Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту Баграт Хутаба подвел итоги спортивной жизни республики за 2017 год и рассказал об успехах в этой области в студии радио Sputnik Абхазия. 39

Жиба о программе для онкобольных: не хватает препаратов Председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Валентина Жиба рассказала на радио Sputnik Абхазия об основных программах фонда и их результатах. 80