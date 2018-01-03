Самую дорогую в мире водку стоимостью 1,3 млн долларов украли в Дании

Украденная водка была сделана из шести килограммов золота и серебра, стоимостью восемь миллионов крон (примерно 1,3 миллиона долларов).

СХУМ, 4 янв — Sputnik. Самая дорогая водка в мире была украдена из хранилища напитков датского коллекционера Бриана Ингеберга двумя неизвестными, сообщает РИА Новости со ссылкой на датское издание TV 2 Lorry.

Сообщается, что бутылка была украдена из бара "Кафе 33" в Копенгагене. Как сообщил владелец заведения, водочный коллекционер Бриан Ингберг, вор пробыл внутри всего три минуты и из 1,2 тысячи бутылок коллекционных напитков выбрал только один экземпляр — сделанную из золота и серебра шестикилограммовую бутылку водки "Руссо-Балт", которая считается самой дорогой в мире.

Владелец коллекции подозревает, что за кражей может стоять бывший сотрудник кафе, поскольку следов взлома нет, а в хранилище злоумышленники, по всей видимости, вошли с помощью дубликатов ключей от бара и сейфа. "Бутылку я взял напрокат примерно полгода назад у компании Dartz Motorz, которая производит бронированные автомобили и продолжает традиции дореволюционной автомобильной марки "Руссо-Балт", — сообщил Ингеберг.

Сама бутылка известна еще и тем, что однажды на 15 секунд появилась в кадре в сериале "Карточный домик", где эксклюзивную водку получает в подарок от "российского президента" герой Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд. "Я очень надеюсь, что бутылка ко мне вернется", — приводит издание слова Ингеберга.

Сообщается, что бутылка сделана из розового, белого и желтого золота, декорирована изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт". На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.