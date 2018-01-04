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Анатолий Бибилов

Бибилов о ситуации с Лукава: надеемся не станет причиной напряженности в РА

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обратился с письмом к народу Абхазии по вопросу передачи грузинской стороне Георгия Лукава, приговоренного Верховным судом Республики Абхазия к 20 годам лишения свободы общего режима за преступления, совершенные на территории Абхазии.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Южная Осетия с тревогой наблюдает за разворачивающимися в последние дни событиями в Абхазии, связанными с процедурой обмена заключенными, говорится в опубликованном на официальном сайте президента Абхазии письме президента Южной Осетии.

Заседание парламента по вопросу помилования Георгия Лукава
© Sputnik / Илона Хварцкия
Парламент Абхазии заседал более семи часов по вопросу Георгия Лукава

"Решения руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Мы не могли предполагать, что удовлетворение данного прошения может привести к подобным последствиям, приведших к внутриполитическому обострению. Хочу напомнить, что аналогичное прошение с вашей стороны также было удовлетворено. Это соответствует духу наших братских взаимоотношений и в целом международной практике. Южная Осетия дорожит дружбой и братскими отношениями с Республикой Абхазия", – отмечено в письме.

Президент Южной Осетии выразил надежду на то, что "помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле президента Абхазии, не станет причиной общественно-политической напряженности в республике".

Ранее на официальном сайте президента Абхазии сообщалось, что передача грузинской стороне Лукава 25 декабря 2017 – составная часть процесса обмена заключенными, который был начат по просьбе руководства республики Южная Осетия.

3 января в Сухуме у администрации президента несколько часов проходил митинг, участники которого требовали предъявить правовое основание помилования преступника Лукава. Также в этот день при парламенте республики Абхазия была создана комиссия по расследованию факта передачи грузинским властям Лукава.




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