Двое военнослужащих погибли при обстреле аэродрома "Хмеймим" в Сирии

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. В результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии погибли двое военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков", — говорится в сообщении.

Указывается, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

Кроме того в Минобороны назвали фейком данные об уничтожении исламистами семи находящихся на базе самолетов.