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Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром

© Sputnik. Алексей Мальгавко
Новости
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Регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром может привлечь в Египет в 2018 году порядка 300 тысяч российских туристов и будет способствовать развитию культурного туризма.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Пирамиды Гиза в Египте
© Sputnik. Michael Klimentyev
Россия и Египет возобновят авиасообщение

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов и глава минавиации Египта Шериф Фатхи 15 декабря в Москве подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле.




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