США и Южная Корея не будут проводить учения во время ОИ в Пхенчхане

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между лидерами США и Южной Кореи, также обсуждалось сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Главы Южной Кореи и США договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

© Sputnik. Илья Питалев Эксперт: прекращение военных учений нормализует отношения США и КНДР

Американский президент Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились об этом в ходе телефонного разговора. Беседа длилась 30 минут.

Стороны также обсудили сотрудничество по урегулированию ситуации вокруг КНДР. Президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "будет вести тесные консультации с США" по межкорейскому диалогу.

Как ранее сообщала газета Financial Times, Южная Корея предложила США перенести ежегодные учения Foal Eagle и проводимые с февраля по апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе с 9 по 25 февраля. Пхенчхан находится в 80 километрах от границы с КНДР. Спортивные чиновники ряда стран выражали обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за развития ракетно-ядерной программы КНДР.

МИД России призывал США и их союзников не проводить военные учения во время Игр.

Северная Корея в последние годы занимается разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он может наносить удары по всей территории США.