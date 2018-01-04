Президент Латвии уравнял статус советских и нацистских ветеранов

В декабре 2017 года сейм Латвии в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам страны, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

СУХУМ, 4 янв — Sputnik. Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, которые воевали как против нацистской Германии, так и против СССР, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное издание Latvijas vestnesis.

Сейм принял закон в декабре. На неграждан он не распространяется.

Участниками Второй мировой признаются люди, которые были гражданами Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года, и постоянные жители страны, легально въехавшие в республику до этой даты.

Однако это не касается представителей Национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности. Такой статус также не получат осужденные за преступления против человечества и бывшие сотрудники КГБ, за исключением тех, кто в советское время работал на административных должностях.

Закон устанавливает, что Латвия "не несет юридической ответственности за действия оккупационных властей". Кроме того, в документе подчеркивается, что она, "как оккупированное государство, не участвовала в военных действиях во время Второй мировой".

Участникам войны полагается свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Они также имеют право на соцгарантии. Этот вопрос будут решать самоуправления.

В стране проживают несколько тысяч участников Второй мировой, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион". Так стали именовать латышей, которые служат во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.