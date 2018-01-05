Автомобиль сгорел на российско-абхазской границе

В результате происшествия в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали с ожогами лица.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. В Сочи, в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" сгорел автомобиль в пятницу 5 января, сообщают "Вести Сочи".

В Сочи в районе 9:00 на автомобильном пункте пропуска на границе России с Абхазией загорелся автомобиль KIA. На место прибыли пожарные.

"Огонь удалось потушить быстро, но машина успела выгореть полностью. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, его с ожогами лица госпитализировали", – отмечает агентство.

В тушении было задействовано два пожарных расчета и семь человек личного состава. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в краевом управлении МЧС.