Мерилину Мэнсону 49: что мы знаем о кумире миллионов

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Мэнсон — не только рок-певец, поэт-песенник и композитор, но и актёр, художник, а также бывший музыкальный журналист.

Сценический псевдоним певца сформирован из сложения имён двух американских знаковых фигур 1960-х годов, а именно актрисы Мэрилин Монро и недавно скончавшегося пожизненно осуждённого Чарльза Мэнсона, который печально известен тем, что в 1969 году совершил ряд жестоких убийств, среди которых убийство жены кинорежиссёра Романа Полански актрисы Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности.

Мэнсон дебютировал в качестве актёра в фильме Дэвида Линча "Шоссе в никуда", который вышел в прокат в 1997 году.

Мэнсон работал и над собственным проектом в большом кино. Он снимал фильм "Фантасмагория: Видения Льюиса Кэрролла", в котором должен был сыграть роль Льюиса Кэрролла, автора книги "Алиса в Стране Чудес". В 2007 году проект был остановлен на неопределенный срок.

Мэнсон также известен своими художественными способностями. Он пишет акварелью с 1999 года. На данный момент написано более 150 картин, некоторые из них выставлялись на выставках в Москве, Лос-Анджелесе, Майами, Афинах, Париже, Берлине, Вене и в других городах.

По материалам из открытых источников