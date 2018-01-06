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Адриано Челентано

Обаятельный строптивец: Адриано Челентано исполнилось 80 лет

© Sputnik. Юрченко
Новости
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Итальянский актер и певец Адриано Челентано отмечает в субботу 80-летие.

Итальянский киноактер, режиссер, композитор и певец Адриано Челентано (Adriano Celentano) родился 6 января 1938 года в Милане (Италия) пятым ребенком в бедной многодетной семье.

В 12 лет Челентано бросил школу и ушел подмастерьем в часовую мастерскую. К слову, и сегодня любимым занятием итальянца в свободное время остается ремонт часов.

На его счету — более 40 студийных альбомов тиражом в 150 миллионов экземпляров, 42 киноработы, награды за победы в музыкальных и киноконкурсах.

Адриано Челентано оказал огромное влияние на советскую культуру, в Союзе популярность исполнителя зашкаливала: его имя упоминалось во множестве песен и фильмов того времени.

Несмотря на безграничную и, кстати, взаимную любовь советского народа к Челентано, исполнитель побывал в СССР лишь однажды: вместе со своей супругой Клаудией Мори он приезжал на премьеру собственной картины "Джоан Луй". Тогда же артист дважды с аншлагом "собрал" спортивный комплекс "Олимпийский" в Москве.

По случаю дня рождения легендарного музыканта и актера Sputnik Беларусь предлагает послушать пять знаменитых песен Челентано и проголосовать за любую.




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