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Эмиссию первых 100 млн венесуэльской криптовалюты "петро" объявил Мадуро

© Sputnik. Алексей Бабушкин
Новости
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Ранее Николас Мадуро заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Эмиссия новой криптовалюты "петро" в Венесуэле начнется 14 января, размер эмиссии составит 100 миллионов, сказал президент страны Николас Мадуро, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал VTV.

"Я приказал провести эмиссию 100 миллионов "петро" (от испанского petroleo — "нефть"), поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый "петро" будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти", — заявил Мадуро.

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© REUTERS/ Benoit Tessier/Illustration
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Впервые Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

"Акт о рождении "петро" будет представлен 14 января", — сказал глава Венесуэлы.

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.




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