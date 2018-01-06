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Сборная Абхазии перед началом матча с Лапландией

Определены группы ЧМ ConIFA - 2018 в Лондоне

© Sputnik / Илона Хварцкия
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Жеребьевка участников Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018 определила четыре группы, в каждой из которых по четыре команды.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жеребьевка среди команд, участвующих в чемпионате мира по футболу род эгидой ConIFA-2018, состоялась в Северном Кипре в субботу 6 января, сказал корреспонденту Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Жеребьевка определила четыре группы, в каждой из которых по четыре команды. Согласно проведенной жеребьевке, Сборная Абхазии по футболу сыграет во второй группе с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии).

"Группа не слабая, поэтому надо будет стараться хорошо играть и выйти из группы, для того, чтобы продолжить борьбу за первое место", — отметил Пагава.

В первой группе выступят команды: Барава, Каскадия, Элан Ванин, Тамил Еелам. В третьей группе – Падания, Кирибати, Матабелеленд, Сикейский край. А в четвертой группе сборные Пенджаба, Западной Армении, Кабилии и Корейцы в Японии.

Результаты жеребьевки ЧМ ConiFA
Результаты жеребьевки ЧМ ConiFA

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.




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