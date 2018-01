СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Певица Леди Гага может стать Исполднить официальный гимн ЧМ по футболу в 2018 году в России может Леди Гага, если ФИФА утвердит ее песню, сказал марокканский музыкальный продюсер Надир Хайят, который более известен как RedOne, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Daily Star.

"По словам Хайята, Гага уже записала песню, которая была направлена на утверждение в ФИФА. В том случае, если ответ от ФИФА будет отрицательным, болельщики все равно смогут услышать песню во время ЧМ-2018", — передает Чемпионат.

Хайят — автор многих песен Леди Гаги и других известных исполнителей. Он также является автором песни Bamboo для ЧМ-2006 и We are one (Ole Ola) для ЧМ-2014.