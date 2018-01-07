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Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе

Рождество в Абхазии: традиции и религия

© Sputnik / Илона Хварцкия
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О том, как в Абхазии отмечают Рождество и можно ли накрывать в этот день поминальные столы, в студии радио Sputnik Абхазия рассказали священнослужитель отец Никита (Адлейба) и ученый, директор АбИГИ Арда Ашуба.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik, Амра Амичба. Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. Праздник связан с памятью о рождении Иисуса Христа.

Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Рождественская служба прошла в Сухумском кафедральном соборе

Как отметил священнослужитель, отец Никита (Адлейба), великий двунадесятый праздник рождества Христова отмечается в православных храмах Абхазии.

"Очень радостное событие рождество Христово произошло две тысячи лет назад в иудейском Вифлееме. Мир господь принес, но сегодня я бы не сказал, что это тот мир, который он нам принес. Мир изменился, это отдельный разговор, но тем не менее появление спасителя мира было предсказано 10-15 тысяч лет назад – волхвы и книжники это знали. Но не знали, именно где. С Востока волхвы отправились, и когда он родился, Вифлеемская звезда путеводительстововала и указала им дорогу. Волхвы дошли до Вифлеема. Царь Ирод тоже сказал им, что ищет новорожденного, якобы для того, чтобы воздать хвалу. Кстати, в среду 10 января будет праздник-поминание 14 тысяч убиенных младенцев. Царь Ирод, не найдя богомладенца, разгневался и издал указ об убиении младенцев мужского пола от двух и ниже лет".

"Верующие Абхазии готовятся к празднику сорокадневным постом. Люди, которые живут в селах, где нет храмов и не ведутся богослужения, отмечают Рождество – пост кончается и готовят по православным чинам. Многие люди крещенные, но не воцерковленные, в этом может и мы виноваты, но стараемся в курс дела ставить людей", — сказал отец Никита.

По мнению священника, во имя усопших накрывать стол в день Рождества не надо.

"Потому что в этот день спаситель мира родился. Это радость, ликование. Мы должны мысленно перенестись на более чем две тысячи лет назад в иудейский Вифлеем, где родился спаситель Иисус Христос. В наших душах ежеминутно должен Христос рождаться", — отметил священнослужитель.

Как заметил абхазский ученый, директор АбИГИ Арда Ашуба, до сих пор в Абхазии нет единого мнения на счет того, когда накрывать поминальные столы для усопших — на Рождество, Пасху, или Успение Пресвятой Богородицы.

Парад Санта-Клаусов в Раквере
© REUTERS/
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"В Абхазии всегда почитался усопший. В старину даже верили, что он в один день "встанет", как говорят абхазы "дгылоит". На Кьырса (абх. Рождество) и Пасху накрывают стол, зажигают свечу в доме, в горящие угли сыплют куски воска, чтобы все пропахло им, — рассказала Ашуба. – Для усопших большинство отмечают "Чачхадыл" до наступления Пасхи в четверг. Но уважая традиции христианства, в пост не ставят на стол мясные блюда".

По словам ученого, в некоторых семьях в Рождество открывают новый кувшин с вином.

"Кьырса очень многое значит в жизни абхазов, потому что, когда девушка создавала семью, ей с собой — отдавали "ашацвадзат", жертвенному животному надрезали ухо. Если от коровы рождался теленок, ее не трогали, а бычка в день Рождества закалывали. Мясо не солили, не продавали, приглашали гостей и в тот же день съедали".




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