СМИ сообщают, что Олега Табакова снова подключили к аппарату ИВЛ

Состояние актера и режиссера Олега Табакова оценивается как тяжелое.

СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Заслуженного актера СССР Олега Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Медики отметили, что у 82-летнего актера снизилось артериальное давление, нормальный уровень которого приходится поддерживать лекарствами.

В конце ноября стало известно о госпитализации Табакова в отделение реанимации Первой градской больницы Москвы. Позже в его пресс-службе сообщили, что состояние артиста "стабильное, без изменений".

Накануне заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил, что к выписке актера пока не готовят.