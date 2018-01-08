Иналу Ардзинба присвоен классный чин действительного советника РФ 3 класса

Инал Ардзинба в настоящее время занимает должность начальника департамента Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Иналу Ардзинба присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Указом президента России Владимира Путина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инал Ардзинба родился в Сухуме в 1990 году.

В 2007 году окончил 10 Горскую среднюю школу в Сухуме и поступил в Высшую школу экономики в Москве.

© Фото: абхазское землячество МГИМО Инал Ардзинба: нужен план по развитию абхазского языка и культуры

В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса избран лидером делегации России на саммите "Молодежной восьмерки" в Вашингтоне. В 2013 году возглавлял делегацию РФ на саммите "Молодежной двадцатки" в Санкт-Петербурге и саммите "Молодежной восьмерки" в Лондоне. С 2014 года работает в Администрации президента РФ. В 2016 году занимал должность главного советника Управления президента РФ по делам СНГ, являлся куратором Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины. В 2017 году Ардзинба вошел в топ рейтинга "Молодых лидеров стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии". В настоящее время занимает должность начальника департамента Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса входит в высшую группу чинов федеральных государственных гражданских служащих.

Согласно Таблице соотношения классных чинов Федеральной государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников (в ред. Указа Президента РФ от 30.09.2013 N 744) классный чин соответствует воинскому званию – генерал-майор (контр-адмирал); специальному званию — генерал-майор: полиции (милиции), внутренней службы, юстиции, таможенной службы; классному чину юстиции – действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса; классному чину прокурорского работника – государственный советник юстиции 3 класса.