Назван лучший драматический фильм, получивший "Золотой глобус"

В номинации "Лучший драматический фильм" были представлены "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, "Форма воды" Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik. В категории "Лучший драматический фильм" 2017 года по версии "Золотого глобуса" победила картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха, сообщает РИА Новости.

В главной категории премии были также представлены "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

Драма британского режиссера и сценариста "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена "Золотого глобуса" за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Ранее были объявлены лауреаты в остальных номинациях. Лучшим актером в драматическом фильме назван британец Гари Олдмен, "Золотой глобус" в категории "комедия/мюзикл" завоевала картина "Леди Бёрд", премию за лучшую женскую комедийную роль получила Сирша Ронан, за лучшую мужскую комедийную роль — Джеймс Франко.

Гильермо дель Торо завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер", за музыкальное оформление к фильму "Форма воды" премию как лучший композитор получил Александр Депла.

"Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке" завоевала немецкая картина "На пределе", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".