12:04 08 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Сеул

Токио и Сеул будут использовать диалог в Корее для ядерного урегулирования

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Сеул и Токио обсудили пути поддержания тесных контактов и взаимодействия и вовлечения КНДР в "значимые переговоры".

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Япония и Южная Корея договорились умножить дипломатические усилия для возобновления межкорейского диалога для мирного урегулирования ядерной проблемы КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение южнокорейского МИД.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии в качестве главы японской делегации на замороженных ныне шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР Кэндзи Канасуги встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой — директором штаба мирных обменов на Корейском полуострове Ли До Хуном.

"Обе стороны договорились умножить дипломатические усилия для того, чтобы использовать для мирного урегулирования ядерной северокорейской ядерной проблемы складывающиеся на Корейском полуострове мирные возможности, включая намеченные на 9 января переговоры Юга и Севера на высоком уровне по участию Северной Кореи в Олимпиаде в Пхенчхане", — отмечает МИД Южной Кореи.

По его данным, для этого Сеул и Токио обсудили пути поддержания тесных контактов и взаимодействия и вовлечения КНДР в "значимые переговоры".

Как сообщалось ранее, Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры об улучшении отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Предложение было принято Пхеньяном.

Надежду на участие КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане выразил 1 января в новогоднем обращении к народу лидер этой страны Ким Чен Ын.

После переговоров Юга и Севера Ли До Хун отправится в Вашингтон, где встретится со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном, говорится в еще одном сообщении южнокорейского МИД.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    Туризм и ремесла

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.

  • Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
    Атомный эффект

    Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Празднование Рождества в Сухумском Кафедральном соборе
Праздник Рождества: ночная служба в Сухумском соборе
Житель Массачусетса снял на видео замерзший океан
Зима пришла: житель Массачусетса снял на видео "замерзший" океан
Как продлить век живой новогодней елки
Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

Соцсети

Sputnikabkhazia