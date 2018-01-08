Токио и Сеул будут использовать диалог в Корее для ядерного урегулирования

Сеул и Токио обсудили пути поддержания тесных контактов и взаимодействия и вовлечения КНДР в "значимые переговоры".

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Япония и Южная Корея договорились умножить дипломатические усилия для возобновления межкорейского диалога для мирного урегулирования ядерной проблемы КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение южнокорейского МИД.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии в качестве главы японской делегации на замороженных ныне шестисторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР Кэндзи Канасуги встретился в Сеуле со своим южнокорейским коллегой — директором штаба мирных обменов на Корейском полуострове Ли До Хуном.

"Обе стороны договорились умножить дипломатические усилия для того, чтобы использовать для мирного урегулирования ядерной северокорейской ядерной проблемы складывающиеся на Корейском полуострове мирные возможности, включая намеченные на 9 января переговоры Юга и Севера на высоком уровне по участию Северной Кореи в Олимпиаде в Пхенчхане", — отмечает МИД Южной Кореи.

По его данным, для этого Сеул и Токио обсудили пути поддержания тесных контактов и взаимодействия и вовлечения КНДР в "значимые переговоры".

Как сообщалось ранее, Южная Корея предложила КНДР провести 9 января переговоры об улучшении отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Предложение было принято Пхеньяном.

Надежду на участие КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане выразил 1 января в новогоднем обращении к народу лидер этой страны Ким Чен Ын.

После переговоров Юга и Севера Ли До Хун отправится в Вашингтон, где встретится со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном, говорится в еще одном сообщении южнокорейского МИД.

Переговоры "шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея и Япония) были начаты в 2003 году в Пекине, но прекращены к 2009 году из-за противоречий сторон по вопросам, не имеющим прямого отношения к ядерной проблеме КНДР. Пхеньян неоднократно заявлял, что шестисторонние переговоры "умерли", однако представители других стран-участниц до сих пор продолжают консультации на двусторонней и многосторонней основах.