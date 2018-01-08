Удалось предотвратить попытку атаки террористами баз Хмеймим и Тартус

Российская авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе после попытки атаки террористов продолжают функционировать в плановом режиме.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Попытка боевиков атаковать российские военные объекты в Сирии в ночь 6 января с помощью ударных беспилотников была сорвана системой обеспечения безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Десять ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", — говорится в сообщении.

Шесть воздушных целей российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Из них три посадили на подконтрольную территорию вне базы, еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

© Sputnik. Дмитрий Виноградов Двое военнослужащих погибли при обстреле аэродрома "Хмеймим" в Сирии

Семь БПЛА удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Техническая экспертиза захваченных беспилотников показала, что террористы могут атаковать с дальности около 100 километров.

Решения, использованные при атаке дронов на военные объекты в Сирии, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

Все участвовавшие в атаке беспилотники террористов были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты, добавили в министерстве.

В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к беспилотникам самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства, обратили внимание в Минобороны.

Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах в Сирии после попытки атаки террористов нет.