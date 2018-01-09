Запустили новый сервис - Google Pay: прощай Android Pay и Gооgle Wallet

Новая платежная система Google Pay объединила Android Pay и Gооgle Wallet, а всю платежную информацию можно будет хранить в Google-аккаунте.

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. В платежных системах компании Google произошли изменения, система Google Pay (G Pay) заменит работавшие ранее (Android Pay и Gооgle Wallet), сообщает Sputnik Беларусь.

В новом сервисе информация о платежах будет сохраняться в Google-аккаунтах.

© AP Photo. Paul Sakuma Google подтвердил, что собирает данные о местонахождении пользователей Android

По информации компании, платежная информация будет доступна во всех продуктах Google: браузере Chrome (для того, чтобы делать онлайн покупки), YouTube (для оплаты подписок), Android-приложениях (совершения покупки внутри приложения), оплата по NFC.

Использовать ее будет возможно на абсолютно всех Android-смартфонах, включая те, которые не оснащены бесконтактным модулем NFC, а также за пределами операционной системы Android.

Как сообщают в Google, приложения Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse и Instacart уже поддерживают G Pay. Расширить этот список корпорация планирует в ближайшее время.