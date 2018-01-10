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Посольство России в Вашингтоне

В Вашингтоне площадь перед посольством РФ назвали в честь Немцова

© AFP/ CHRIS KLEPONIS
Новости
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Адреса на этом участке Висконсин-авеню меняться не будут. Это означает, что российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Площадь перед посольством России в Вашингтоне переименовали в площадь Бориса Немцова, городской совет проголосовал за это единогласно, передает РИА Новости.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

В ходе слушаний в городском совете в декабре 2017 года, когда инициатива о переименовании была выдвинута впервые, представитель профильного управления вашингтонского правительства подчеркнул, что все работы в этом случае обойдутся чуть менее 2 тысяч долларов. По его словам, эта сумма будет потрачена на изготовление уличных табличек, которые могут быть сделаны в течение трех-четырех недель после принятия окончательного решения.

Представитель городского правительства также отмечал, что адреса на этом участке Висконсин-авеню меняться не будут. Это в частности означает, что российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.




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