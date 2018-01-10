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Компания Kodak объявила о создании криптовалюты KodakCoin

© AFP/ FRED DUFOUR
Новости
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Kodak разработала криптовалюту совместно с WENN Digital — компанией по разработке блокчейн-технологий.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Сообщение о разработке компанией Kodak собственной криптовалюты повлияло на стоимость бумаг компании на бирже, цена на которые поднялась в 2,2 раза, показывают данные торгов, передает РИА Новости.

По итогам торговой сессии вторника акции Kodak на бирже в Нью-Йорке подорожали на 119,35%, до 6,8 доллара за акцию.

Kodak разработала криптовалюту совместно с WENN Digital — компанией по разработке блокчейн-технологий.

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Новая криптовалюта и блокчейн-платформа направлены для использования в фотоиндустрии, сообщается в релизе на сайте компании. Платформа под названием KodakOne предполагает создание зашифрованного цифрового регистра прав собственности для фотографов. Они смогут регистрировать как новые, так и архивные работы, на которые затем можно получить лицензию на этой же платформе.

Kodak проведет ICO 31 января 2018 года, в нем смогут принять участие аккредитованные инвесторы из США, Великобритании, Канады и ряда других стран, сообщила компания.

"Соответствующая самыми высоким стандартам, криптовалюта KodakCoin — это справедливое отношение к фотографам и предоставление им возможности стать частью новой экономики, адаптированной для них, с гарантированным безопасным управлением правами собственности", — приводятся в релизе слова главы WENN Digital Яна Денеке.




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