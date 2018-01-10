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В. Мутко временно ушел с поста главы РФС

Решение CAS повлияло на то, примет ли Мутко участие в ОИ-2018

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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Ранее Виталия Мутко на пожизненный срок отстранили от участия в Олимпийских играх в любом статусе.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в ОИ отказался рассматривать в ближайшее время спортивный арбитражный суд (CAS), а это значит, что он пропустит Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Процедура рассмотрения апелляции Мутко завершится после зимних Олимпийских игр, так как не было просьбы об ускоренном рассмотрении", — говорится в заявлении CAS.

Международный олимпийский комитет 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом статусе. В конце декабря вице-премьер РФ подал иск в CAS на решение МОК. Во вторник CAS подтвердил получение апелляции Мутко.




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