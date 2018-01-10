Решение CAS повлияло на то, примет ли Мутко участие в ОИ-2018

Ранее Виталия Мутко на пожизненный срок отстранили от участия в Олимпийских играх в любом статусе.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Апелляцию Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в ОИ отказался рассматривать в ближайшее время спортивный арбитражный суд (CAS), а это значит, что он пропустит Олимпиаду в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Процедура рассмотрения апелляции Мутко завершится после зимних Олимпийских игр, так как не было просьбы об ускоренном рассмотрении", — говорится в заявлении CAS.

Международный олимпийский комитет 5 декабря пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом статусе. В конце декабря вице-премьер РФ подал иск в CAS на решение МОК. Во вторник CAS подтвердил получение апелляции Мутко.