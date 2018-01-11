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Джулиан Ассанж

Ассанж начал процедуру вступления в гражданство Эквадора

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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В сети появился номер удостоверения личнности, зарегистрированного в системе гражданского регистра Эквадора на имя Джулиана Ассанжа.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik.  Джулиан Ассанж, основатель организации WikiLeaks, который скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне, получил эквадорское удостоверение личности и начал процедуру вступления в гражданство Эквадора, сообщает РИА Новости.

Ранее в Twitter Ассанжа появилась фотография, на которой он запечатлен в национальной форме сборной Эквадора по футболу.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерен искать посредников для решения ситуации вокруг беглеца.




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