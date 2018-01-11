Премьера фильма "Валаам" с участием Путина состоится на "Россия 1"

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин в трейлере к фильму "Валаам" напомнил, что первый каменный крест в Валааме водрузил святой апостол Андрей Первозванный, покровитель России, и заявил, что Валаамским монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна.

Ранее автор картины тележурналист Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что премьера фильма "Валаам" с участием Путина состоится в это воскресенье, 14 января.

"Теперь это то, чем может гордиться не только Церковь, но и страна в целом… В душе, в сердце русского человека это всегда было, есть, и уверен, навсегда останется", — сказал глава государства о монастыре, куда регулярно приезжает.

В документальный фильм вошли два интервью Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире.

Валаам — самый древний монастырь на севере России.