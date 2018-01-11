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Турецкие полицейские. Архивное фото.

Арестован предполагаемый убийца Карлова

© AFP/ Ozan Kose
Новости
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Задержанный пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETO обмениваются зашифрованными сообщениями.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Полиция арестовала в Турции мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Имя мужчины не называется, есть только инициалы — В.К.А.

По информации источников издания, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с ней его уволили с госслужбы. Мужчину задерживали на некоторое время, но впоследствии освободили. Отмечается также, что арестованный пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETO обмениваются зашифрованными сообщениями.

Ранее по подозрению в причастности к убийству российского дипломата в Турции задержали пятерых человек: троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой убили посла, Мустафу Тимура Озкана.

Карлова застрелили 19 декабря прошлого года в Центре современного искусства в Анкаре. На дипломата напали, когда он выступал на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки". Преступление совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали.

Практически сразу турецкие власти заявили, что убийство было спланированной акцией. Турецкие политики и СМИ заподозрили в его организации Гюлена, который находится в США. Сам проповедник публично осудил это преступление, назвав его "ужасным актом террора".




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