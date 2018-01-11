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Старт продаж iPhone X в России

Высокотехнологичный цирюльник: обнаружен новый недостаток iPhone X

© Sputnik. Виталий Белоусов
Новости
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"Жертвами" гаджета становятся усы и борода, которые зажимаются в щели между дисплеем и корпусом.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Пользователи iPhone X пожаловались на еще один недостаток смартфона, в результате которого смартфон выдирает волосы, сообщает РИА Новости со ссылкой на PhoneArena.

Логотип Apple
© AFP/ JEWEL SAMAD
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Как отмечают пользователи, "жертвами" гаджета становятся усы и борода, которые зажимаются в щели между дисплеем и корпусом. Волоски болезненно вырываются при попытке убрать смартфон от лица. При этом единственным решением проблемы становится покупка чехла для iPhone X.

При этом некоторые покупатели отнеслись с юмором к новому дефекту устройства и посоветовали решить проблему с помощью настроек смартфона, "переключив функцию "пинцета" из автоматического режима в ручной".

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Покупатели неоднократно сообщали о дефектах смартфона. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.




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