Сбербанк РФ открыл блокчейн лабораторию

Среди задач лаборатории заявлены популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Сбербанк России открыл лабораторию для проведения исследований новейших технологий в области блокчейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.

"Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы Сбербанк", — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами.

© Sputnik. Евгений Биятов Технология блокчейн впервые использована официально в России

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов … Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка, руководителя "Сбербанк КИБ" Игоря Буланцева.

На сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе с "Северсталью", "М.Видео" и ФАС, которые уже используются на практике.