18:19 11 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Конференция Russian Blockchain Week 2017

Сбербанк РФ открыл блокчейн лабораторию

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
Получить короткую ссылку
20 0 0

Среди задач лаборатории заявлены популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Сбербанк России открыл лабораторию для проведения исследований новейших технологий в области блокчейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.

"Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы Сбербанк", — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами.

Конференция Russian Blockchain Week 2017
© Sputnik. Евгений Биятов
Технология блокчейн впервые использована официально в России

"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов … Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка, руководителя "Сбербанк КИБ" Игоря Буланцева.

На сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе с "Северсталью", "М.Видео" и ФАС, которые уже используются на практике.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, пограничники
    Четкая граница

    Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.

  • Технические работы на комплексе автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц. Архивное фото
    Умный Бишкек

    Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Не побоялись танка

    Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.

  • Таджикские денежные знаки Сомони
    Сколько-сколько?

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.

  • Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
    Московский Регистан

    Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Машина времени: Москва 100 лет назад и сегодня
Круизный лайнер попал во власть циклона-бомбы
Круизный лайнер попал во власть циклона-бомбы
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia