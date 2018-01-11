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Встреча президента РФ В. Путина с президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым

Бибилов: Грузия допускает возможность агрессии в адрес Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik. Алексей Никольский
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После ухода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, развязавшего войну августа 2008 года, политика грузинских властей в отношении Южной Осетии не меняется, считает Бибилов.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что отказ Грузии подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии свидетельствует о том, что Тбилиси считает возможным совершение агрессивных действий в отношении республик, сообщает РИА Новости.

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Обсуждение данного документа безрезультатно продолжается уже несколько лет. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивают, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

"К сожалению, на сегодняшний день Грузия не хочет подписывать этот меморандум (о неприменении силы – ред.), хотя столько лет, фактически в год по несколько раз, идут консультации в женевских переговорах. Для нас это является сигналом того, что Грузия, возможно, будет применять силу, чтобы в какой-то степени повлиять на судьбу Республики Южная Осетия. Конечно, мы этого боимся", — сказал Бибилов.

Он отметил, что хотя "Россия является гарантом безопасности, подписано соглашение, мы прорабатываем вопрос единого контура безопасности, начиная от пограничников, заканчивая вооруженными силами", тем не менее "пока эта опасность (силового сценария я со стороны Грузии — ред.) есть".

По словам Бибилова, политика Грузии не может меняться, потому что режиссер всей этой политики живет в Вашингтоне.

По его мнению, если инструкции из США будут наносить ущерб Грузии, руководство этой страны все равно их исполнит. "Если дядя Сэм скажет, то в ущерб себе они это сделают. К сожалению, сегодня политика в Грузии такая. Если завтра, послезавтра, через год, через десять лет, когда-то поменяется политика, то, конечно, политика Южной Осетии тоже будет меняться, и добрососедские отношения мы будем налаживать", — заявил Бибилов.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий — Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.




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