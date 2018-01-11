Глава госкомитета информации РЮО: мы понимаем недовольство абхазов

В Южной Осетии прошел очередной брифинг с главой госкомитета информации и печати республики Марией Котаевой, на котором в том числе обсуждалась тема общественного кризиса в Абхазии.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Глава госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева провела брифинг в пресс-центре Sputnik Южная Осетия, посвященный беспокойствам в Абхазии, которые были спровоцированы передачей грузинским властям гражданина Грузии Георгия Лукава, осужденного на 20 лет за преступления, совершенные в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Освобождение Лукава: помилование и политические последствия

Котаева выразила озабоченность текущими событиями в Абхазии, и призвала не допустить общественного раскола.

"Мы хорошо пониманием недовольство абхазов. Это справедливое непонимание — в наших сердцах свежа та боль и страдания, которые принесла нам война", — сказала Котаева.

Глава информационного ведомства напомнила, что благодаря тесному сотрудничеству Абхазии и Южной Осетии в 2016 году удалось добиться освобождения четырех осетинских граждан, которые одиннадцать лет провели в грузинских тюрьмах.

"Ни у кого — даже у родственников пленников — не было надежды на их освобождение. И наш народ очень благодарен абхазским друзьям, что спустя одиннадцать долгих лет наши граждане смогли встретить Новый год в своих домах", — отметила она.

Котаева также призвала не забывать, что за происходящим в Абхазии внимательно следит грузинская сторона.

"У нас был и есть общий враг, и нам нужно оставаться сильными и не поддаваться на провокации", — заметила Котаева.

Георгий Лукава 25 декабря 2017 года в соответствии с указом президента Абхазии был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и передан грузинской стороне в рамках достигнутых в переговорном процессе соглашений по обмену заключенными.