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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа

Ассанж получил гражданство Эквадора

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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Эквадор обращался к Великобритании с просьбой предоставить дипломатический статус Ассанжу, однако Лондон отказал.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Обращение Джулиана Ассанжа, основателя организации WikiLeaks, к властям Эквадора с просьбой о натурализации, было удовлетворено 12 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу.

На пресс-конференции, транслировавшейся в сети, глава МИД подчеркнула, что Эквадор обладает подобными полномочиями для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился. Также министр сообщила, что Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.




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