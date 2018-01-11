Ассанж получил гражданство Эквадора

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Обращение Джулиана Ассанжа, основателя организации WikiLeaks, к властям Эквадора с просьбой о натурализации, было удовлетворено 12 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу.

На пресс-конференции, транслировавшейся в сети, глава МИД подчеркнула, что Эквадор обладает подобными полномочиями для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился. Также министр сообщила, что Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора заявила, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерена искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.