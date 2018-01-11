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Криптовалюта биткойн

Путин объяснил консервативный подход ЦБ РФ к криптовалютам

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Криптовалюты, по единому мнению правительства и Банка России, не могут служить средствами накопления, а только расчетом.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Государство не может допустить с криптовалютами повторения ситуации с обманутыми дольщиками, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Центральный банк подходит к этому очень осторожно, колебания колоссальные, они же прыгают то вверх, то вниз. Сегодня ты обогатился и перевложил туда все, что у тебя есть, а завтра все потерял. Так же, как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютами", — сказал Путин.

Центробанк ведет себя в отношении криптовалют консервативно, пока это обоснованно, поскольку за криптовалютами нет никакого обеспечения и служить они могут не средством накопления, а только расчетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сегодняшний день это (вопросы законодательства о криптовалютнах) прерогатива Центрального банка в значительной степени. Этих полномочий пока у Центрального банка достаточно. В целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет и законодательное регулирование", — сказал Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств.

Ранее Банк России выстуил против предложения Минфина разрешить торговлю криптовалютами на биржах.

"ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает", — заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он добавил, что у Минфина есть разные варианты критериев отбора бирж, на которых могли бы быть разрешены торги криптовалютами. Детали замминистра не раскрыл, отметив лишь: "Там есть разные варианты, в том числе географические".




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