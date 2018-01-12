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Военно-морской флот СССР. Архивное фото

Морская разведка США рассказала о взрыве, уничтожившем подлодку "Сан-Хуан"

© Sputnik. Ю.Мичурин
Новости
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Обломки субмарины в результате взрыва затонули со скоростью от 10 до 13 узлов.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая в Аргентине почти два месяца назад, была полностью разрушена в течение 40 миллисекунд в результате взрыва. К таким выводам пришло управление военно-морской разведки США (ONI), проанализировав данные Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), сообщает РИА Новости.

Согласно докладу ONI, на глубине 400 метров произошел взрыв, по мощности приблизительно равный шести тоннам в тротиловом эквиваленте.

"Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)", — говорится в документе. Данные цифры вдвое меньше минимально необходимого времени для осмысленного восприятия события, и моряки на субмарине погибли мгновенно и без страданий, отмечается в документе.

Спасатели
© Sputnik Роберт Джопуа
Власти Аргентины остановили поиск экипажа пропавшей подлодки

Подлодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на ее борту находились 44 человека. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который мог быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Специалисты ОДВЗЯИ 15 ноября зафиксировали "необычный подводный сигнал" в районе исчезновения субмарины и сообщили его параметры.

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины заявили о прекращении операции по спасению моряков, но пообещали продолжить поиски самой подлодки.




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