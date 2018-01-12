Снова лучший: Гари Олдман удостоен Critics' Choice Awards за роль Черчиля

Британский актер также завоевал "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический актер" в понедельник.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Гари Олдман удостоен премии кинокритиков США Critics' Choice Awards за лучшую мужскую роль в картине "Темные времена", в которой он играл Уинстона Черчиля, сообщает РИА Новости.

23-я церемония вручения престижной награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CW.

За награду кинокритиков в категории "лучший актер" также боролись Тимоти Чаламет, Джеймс Франко, Джейк Джилленхол, Том Хэнкс, Дэниел Калуя и Дэниел Дэй-Льюис.

Премия крупнейшей ассоциации кинокритиков США и Канады BFCA, в которой состоят около 300 критиков, вручается ежегодно. Награда считается барометром настроений Голливуда в отношении киноработ минувшего года, очерчивая круг потенциальных триумфаторов предстоящей в марте церемонии вручения премии киноакадемии США "Оскар".