Целая электростанция в РФ будет создавать дата-центры и майнить

Рынок криптовалют представляет собой неорганизованный и нерегулируемый процесс, однако в самое ближайшее время появятся национальные и наднациональные валюты, которые будут работать в рамках законодательного поля и полностью под контролем регулирующих органов.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для создания дата-центров и майнинга криптовалют, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Евгений Биятов Белоруссия официально разрешила все криптовалюты и майнинг

Речь идет об ООО "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), новые владельцы приобрели ее у "Т Плюс" Виктора Вексельберга в конце декабря. Мощности электростанции ГЭК могут быть использованы для создания дата-центра и майнинга криптовалют.

По официальным данным, покупателем актива у "Т Плюс" выступила Надежда Симанова. Однако, по некоторым данным, реальным приобретателем стал бывший глава комитета природных ресурсов министерства природы Татарстана Алексей Колесник, который в конце декабря 2017 года возглавлял ООО "ГЭК".

В состав мощностей ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). "Т Плюс" продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 миллионов рублей, а ТЭЦ и городские сети — за 129,3 миллиона.

Алексей Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект — создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

В связи с этим основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев отметил РИА Новости, что использование мощностей электростанций для создания дата-центров и майнинга криптовалют — перспективное направление, но это рынок для крупных игроков.

"Это (использование мощностей электростанций для создания дата-центра и майнинга криптовалют — ред.) очень перспективное направление… Для этого и требуются дата-центры, которые и будут хранить эту информацию, а для их работы требуется электроэнергия, вопрос стоимости, который весьма критичен — поэтому и нужны свои производственные энергетические мощности. То, что сейчас называется майнинговыми фермами, в действительности, начнет работать как дата-центры с облачными технологиями хранения данных для распределенных реестров, построенных на базе технологии блокчейн. Мелким игрокам на этом рынке места не останется", — уточнил Ланчев.

Эксперт добавил, что помимо прочего в скором времени к форме учета прав и обязательств в распределенных реестрах по типу "блокчейн" перейдут банки, депозитарии, всевозможные реестры.

"Иными словами, и акции, и облигации, и записи о владении недвижимостью, и наши банковские счета и многое другое будет храниться в блокчейне", — отметил он.

На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.