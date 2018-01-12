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Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

© Sputnik
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Правительственные войска Сирии под предлогом борьбы с террористами ведут атаки на умеренную оппозицию в Идлибе, считают в МИДе Турции.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Ситуацию в сирийской провинции Идлиб, зоне деэскалации, обсудили в ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве в пятницу.

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Накануне источник в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана сообщил, что турецкий лидер заявил в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, что атаки сирийской правительственной армии в Идлибе и Восточной Гуте должны быть прекращены.

Ранее источник в МИД Турции сообщил журналистам о вызове послов России и Ирана, чтобы выразить протест после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. По сообщению источника, Турция попросила дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам.

Как сообщил официальный печатный орган министерства обороны РФ "Красная звезда", атаковавшие авиабазу дроны вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого формированиями "умеренной" оппозиции. Отмечается, что в связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику генштаба ВС Турции Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.




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