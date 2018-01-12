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Президент РФ В. Путин встретился с представителями российских печатных СМИ и информагентств

Финансовый отчет предвыборной кампании Путина опубликован ЦИК РФ

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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На предстоящие президентские выборы 2018 года президент Владимир Путин идет как самовыдвиженец.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Центризбирком России опубликовал данные по финансовой отчетности предвыборной кампании президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Из данных Центризбиркома следует, что Путин уже израсходовал на предвыборную кампанию около 21,7 миллиона рублей.

ЦИК приводит на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 14 кандидатов в президенты по состоянию на 9 января.

На тот момент в фонд Путина поступило 400,186 миллиона рублей, а общие расходы составили 21,68 миллиона. Центризбирком детализирует расходы на финансовые операции, превышающие 100 тысяч рублей, — это была оплата изготовления и распространения агитационных материалов, а также других работ или услуг. В целом такие расходы из фонда Путина составили 12,824 миллиона рублей.

По состоянию на 5 января размер избирательного фонда Путина уже достиг предельно допустимого размера в 400 миллионов рублей.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.




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