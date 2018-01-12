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Предвыборное выступление кандидата на пост канцлера Германии М. Шульца. Архивное фото

Достигнуто соглашение по формированию правительства Германии

Григорий Сысоев
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Новый кабинет министров в ФРГ должен быть сформирован по итогам выборов в бундестаг, состоявшихся 24 сентября.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. Предварительное соглашение о старте процесса формирования правительства Германии достигнуто по итогам зондирующих переговоров Социал-демократической партии Германии и альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера СДПГ Мартина Шульца.

Шульц заявил об этом по окончании зондирующих переговоров с представителями альянса ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Я считаю, что мы достигли великолепных результатов. Для нас то, что мы записали в договоре по итогам зондирования, не риторика, это серьезно, и я могу сказать по итогам этих длинных переговоров, это считают и оба других партнера", — сказал Шульц, добавив, что "мы намерены единогласно рекомендовать нашим органам, которые сегодня заседают в нашей штаб-квартире, рекомендовать партийному съезду дать мандат руководству партии на ведение переговоров о формировании коалиционного правительства".

Первоначально Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС планировала договориться о коалиции с "Зелеными" и Свободной демократической партией, но переговоры провалились. В воскресенье, 7 января, стартовали так называемые предварительные переговоры, в рамках которых должно быть принято решение о готовности ХДС/ХСС и СДПГ вести диалог о создании нового кабмина.

"Мы также рекомендуем начать коалиционные переговоры с целью создания стабильного правительства. Мы с уважением относимся к решению, которое должно быть принято на партийном съезде СДПГ, но я считаю, эта бумага (соглашение по итогам зондирования — ред.) содержит компромиссы, как это и должно быть", — сказала Меркель по окончании зондирующих переговоров с представителями Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании правительства ФРГ.




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