СМИ: США намерены увеличить количество ядерного оружия из-за России

Документ под названием "Обзор ядерного потенциала" (Nuclear Posture Review) определяет политику в ядерной сфере, количество и концепцию строительства ядерных сил страны на срок от пяти до десяти лет.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. США намеревается увеличить количество ядерных боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Huffington Post, в распоряжении которого находится проект ядерной доктрины Вашингтона.

Согласно тексту проекта, администрация президента Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание". При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности. Технически "малую мощность" имели и атомные бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, отмечает Huffington Post. В результате этих бомбардировок тогда погибли более двухсот тысяч человек.

"Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", — говорится в тексте.

По утверждению авторов проекта, Москва предполагает, что первой пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она может "парализовать" США и НАТО и, таким образом, закончить возможный конфликт в свою пользу. "Исправить это ошибочное мнение России — стратегически важная задача. <…> Россия должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы", — пишут составители документа.

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КНДР, по оценке авторов проекта, представляет "явную и серьезную угрозу" Соединенным Штатам. Также в тексте говорится о стратегии Вашингтона в ядерной сфере в отношении Китая и Ирана.

"В то время как Соединенные Штаты уменьшали число единиц ядерного оружия и его значение в вооруженных силах, другие страны, включая Россию и Китай, двигались в противоположном направлении", — утверждается в документе.

В американском оборонном ведомстве отказались от комментариев, заявив, что "не обсуждают предварительные проекты документа", пишет Huffington Post. Окончательная версия "Обзора ядерного потенциала" должна быть опубликована в феврале.

Ранее бывший сотрудник администрации экс-президента Барака Обамы Джон Вулфстал, ознакомившийся с последним проектом документа, заявил, что США расширят список обстоятельств, в которых они могут применить свой ядерный арсенал. Среди новых положений ответный удар на неядерное нападение, вызвавшее массовые людские потери или нацеленное на уничтожение важнейших объектов инфраструктуры, а также центров управления ядерным оружием. Кроме того, Вашингтон хочет создать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет "Трайдент".