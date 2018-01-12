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СМИ: США намерены увеличить количество ядерного оружия из-за России

© Sputnik. Denis Abramov
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Документ под названием "Обзор ядерного потенциала" (Nuclear Posture Review) определяет политику в ядерной сфере, количество и концепцию строительства ядерных сил страны на срок от пяти до десяти лет.

СУХУМ, 12 янв — Sputnik. США намеревается увеличить количество ядерных боеприпасов, сообщает РИА Новости со ссылкой на  Huffington Post, в распоряжении которого находится проект ядерной доктрины Вашингтона.

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Согласно тексту проекта, администрация президента Дональда Трампа хочет значительно увеличить количество ядерных зарядов малой мощности, чтобы "укрепить ядерное сдерживание". При этом составители доктрины не упоминают о том, что в распоряжении США уже находится более тысячи боеприпасов малой мощности. Технически "малую мощность" имели и атомные бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, отмечает Huffington Post. В результате этих бомбардировок тогда погибли более двухсот тысяч человек.

"Россия — не Советский Союз, а холодная война давно в прошлом. Тем не менее, несмотря на все наши усилия по сохранению хороших отношений, Россия воспринимает США и НАТО как главных соперников и препятствие для реализации своих дестабилизирующих геополитических целей в Евразии", — говорится в тексте.

По утверждению авторов проекта, Москва предполагает, что первой пойдя на ограниченное использование ядерного оружия или угрожая его применением, она может "парализовать" США и НАТО и, таким образом, закончить возможный конфликт в свою пользу. "Исправить это ошибочное мнение России — стратегически важная задача. <…> Россия должна понять, что даже если она первой применит ядерное оружие, это не позволит ей достичь поставленных целей, полностью изменит природу конфликта и приведет к неприемлемому и не поддающемуся оценке ущербу для Москвы", — пишут составители документа.

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КНДР, по оценке авторов проекта, представляет "явную и серьезную угрозу" Соединенным Штатам. Также в тексте говорится о стратегии Вашингтона в ядерной сфере в отношении Китая и Ирана.

"В то время как Соединенные Штаты уменьшали число единиц ядерного оружия и его значение в вооруженных силах, другие страны, включая Россию и Китай, двигались в противоположном направлении", — утверждается в документе.

В американском оборонном ведомстве отказались от комментариев, заявив, что "не обсуждают предварительные проекты документа", пишет Huffington Post. Окончательная версия "Обзора ядерного потенциала" должна быть опубликована в феврале.

Ранее бывший сотрудник администрации экс-президента Барака Обамы Джон Вулфстал, ознакомившийся с последним проектом документа, заявил, что США расширят список обстоятельств, в которых они могут применить свой ядерный арсенал. Среди новых положений ответный удар на неядерное нападение, вызвавшее массовые людские потери или нацеленное на уничтожение важнейших объектов инфраструктуры, а также центров управления ядерным оружием. Кроме того, Вашингтон хочет создать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет "Трайдент".




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