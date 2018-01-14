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Семь табу в общении с детьми

© Sputnik. Виталий Аньков
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Вы не хотите, чтобы ваш ребенок был чрезмерно плаксивым или нежным? Тогда необходимо уделять больше внимания воспитанию ребенка с самого детства.

Редакция Sputnik Кыргызстан пообщалась с психологом Айгуль Кызалаковой, чтобы узнать, как выбрать правильный подход к воспитанию детей.

С воспитанием, как и с обучением, нельзя запаздывать

Это нужно начинать делать с рождения ребенка, так как с самого появления на свет младенец начинает все понимать. Мать, которая все свое время проводит с малышом, должна разговаривать, общаться с ним. Например, когда одевает, можно учить, какая рука или нога правая и левая, рассказывать о цвете предметов, показывать различные фигуры. Если все время разъяснять, что хорошо или плохо, ребенок будет воспринимать это и запоминать.

Мужчина держит пульт перед телевизором
© Fotolia/ Karelin Dmitriy
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Надо стараться больше времени проводить с ребенком

Да, есть работа, обязанности, но если в детстве родители уделяют ребенку недостаточно внимания, он может вырасти необщительным, даже с родителями. Если ребенку 2-3 года, надо расспрашивать его о том, что происходило дома или в садике, играть с ним.

Не давать телефон

Некоторые родители, если ребенок плачет, отвлекают телефоном и затем не могут оторвать от него. Детям надо объяснять, что гаджеты вредны для них. Не жалейте денег на развивающие, укрепляющие здоровье игрушки.

Нельзя бить ребенка

Часто задают вопрос, можно ли наказывать детей. Не думайте, что для воспитания надо применять наказание. Ведь ребенок, которого бьют, может вырасти пугливым, робким и необщительным. Поэтому, если он что-то сделал неправильно, спросите, почему так поступил. Можно запретить ему смотреть телевизор или играть с другими детьми.

Дети
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При детях родители не должны ругаться

Они должны быть примером во всем. Воспитание не передается через гены. Дети видят поведение взрослых и через это формируются. Если вы совершили плохой поступок, ребенок может повторить его. Если хотите вырастить культурного, воспитанного ребенка, необходимо самим стать такими.

Нельзя обзывать детей

Большой недостаток некоторых родителей в том, что они сравнивают ребенка с животным, например, с собакой, ослом, свиньей. Даже если вы сильно разозлились, нельзя кричать, обзывать, следует спокойно поговорить с ребенком. Последствия неадекватного поведения могут быть плачевными.

Не позволяйте ребенку скучать, не оставляйте его наедине с самим собой

Надо как можно больше давать ему возможность бывать в обществе. Даже если ребенок не достиг года, надо ходить с ним в театр и другие культурные заведения. Дети, не выходящие из дома, становятся робкими, необщительными, впоследствии им придется трудно.




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