Госдума РФ о действиях против Российского центра науки в Киеве: нужно послать ноту

Ранее в Киеве неизвестные обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. РФ нужно отреагировать на поступок радикалов, обмотавших цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, сообщает РИА Новости.

"Это же дипломатическая организация… Это свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине. Наверно, нужно послать ноту соответствующую. Это же не просто чье-то учреждение, это же (государственное) учреждение, официальное… Отреагировать нужно", — прокомментировал действия украинских радикалов Бортко.

Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.