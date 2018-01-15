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Страны мира. Республика Корея

Рабочая встреча Сеула и Пхеньяна по ОИ-2018 пройдет 17 января

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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В понедельник КНДР предложила Южной Корее провести подготовительные переговоры по участию ее спортсменов в Олимпийских играх 17 января.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Представители КНДР и Южной Кореи проведут рабочую встречу по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство по делам национального объединения Республики Корея.

Встреча состоится 17 января в 10 утра (04.00 мск).

"Наша сторона согласилась с предложением северокорейской стороны провести встречу 17 января в 10 утра в переговорном пункте", — отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник КНДР предложила Южной Корее провести подготовительные переговоры по участию ее спортсменов в Олимпийских играх 17 января. Южная Корея изначально предлагала провести эту встречу 15 января, но согласия КНДР получено так и не было.

Вместо этого стороны договорились провести встречу на рабочем уровне по вопросу о поездке северокорейских артистов на Олимпиаду-2018. По информации южнокорейских СМИ, к обеду понедельника КНДР и Южная Корея якобы согласовали график выступлений северокорейских артистов, а также оборудование концертных площадок.

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.




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