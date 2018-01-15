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Сбор подписей в Симферополе в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах

Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

© Sputnik. Александр Полегенько
Новости
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Разработка и поддержка сайта Putin2018 обойдется в 1,5 миллиона рублей, средства выделены из избирательного фонда.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Официальный сайт избирательного штаба кандидата-самовыдвиженца в президенты Владимира Путина заработал в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова.

"Пятнадцатого января начал работу интернет-сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Это putin2018.ru и путин2018.рф. Концепция сайта разработана информационным блоком штаба кандидата, его наполнением займутся медиаволонтеры", — сказал Кондрашов.

По его словам, ресурс "разработан одной из ведущих студий Рунета" — Notamedia, "имеющей огромный опыт в производстве сайтов".

На сайте, в том числе, есть возможность стать волонтером для участия в избирательной кампании Путина. Также на сайте представлены сообщества в социальных сетях, которые объединяют сторонников Путина: в разделе уже представлено 12 сообществ. На ресурсе представлена контактная информация региональных штабов, федеральной общественной приемной и единый телефон штаба.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.




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