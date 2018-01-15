Солистка "The Cranberries" Долорес О'Риордан умерла в Лондоне

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTE.

"Солистка The Cranberries находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, в этом браке родилось пятеро детей.