Спецкомиссия МОК решит, смогут ли атлеты из РФ ехать на ОИ под флагом СССР

Пользователи интернета предложили ехать в Пхенчхан на ОИ-2018 с флагом и гимном СССР в связи с запретом использования российской символики.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik. Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по атлетам из России будет решать вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

"Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — заявили в пресс-службе на вопрос о том, возможно ли использование советской символики, флага и гимна СССР российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018.

Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.