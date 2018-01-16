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Социальная сеть Twitter

Twitter платит сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Цель такой слежки — создание профиля пользователя для будущих рекламодателей.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Сервис микроблогов Twitter платит своим сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей сервиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию Project Veritas.

Социальная сеть Twitter
© Sputnik. Наталья Селиверстова
Пользователи-невидимки: "аполитичный" Twitter борется с неугодным контентом

Project Veritas провели расследование, в материалах которого есть запись на скрытую камеру специалиста по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс. Она рассказала на скрытую камеру о том, что существуют специальные коды доступа к личным сообщениям любых пользователей. При этом несколько сотен сотрудников получают деньги за их просмотр. Удаление переписки не поможет, так как она уже сохранилась на серверах, поясняют сотрудники компании.

Ранее в Project Veritas сообщили о том, что сотрудники Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан. Аккаунт с неугодным для компании контентом становится невидимым для всех, кроме автора.




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