Twitter платит сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Сервис микроблогов Twitter платит своим сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей сервиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную организацию Project Veritas.

Project Veritas провели расследование, в материалах которого есть запись на скрытую камеру специалиста по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс. Она рассказала на скрытую камеру о том, что существуют специальные коды доступа к личным сообщениям любых пользователей. При этом несколько сотен сотрудников получают деньги за их просмотр. Удаление переписки не поможет, так как она уже сохранилась на серверах, поясняют сотрудники компании.

Ранее в Project Veritas сообщили о том, что сотрудники Twitter применяет против неугодных пользователей особый метод цензуры — так называемый теневой бан. Аккаунт с неугодным для компании контентом становится невидимым для всех, кроме автора.