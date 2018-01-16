Цены на жизненно важные лекарства снизились в России в 2017 году

Политика российского государства в отношении регулирования цен на фармацевтическом рынке РФ способствовала снижению цен на ЖНВЛП в аптеках.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в российских аптеках стоили на 1,8% меньше в прошлом году, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на газету "Известия".

Министерство здравоохранения России сообщило изданию "Извести", что причиной понижения цен на ЖНВЛП стала политика государства в отношении регулирования цен на фармацевтическом рынке РФ.

Отмечается, что на 2,1% подешевели недорогие препараты — до 50 рублей за упаковку. В среднем сегменте — от 50 до 500 рублей за упаковку препарата — снижение цен составило менее 2%. Меньше всего сбавили в цене препараты дорогого сегмента — дороже 500 рублей за упаковку.

Список ЖНВЛП в текущем 2018 году пополнился на 8 лекарственных форм и 60 препаратов, а для льготных категорий граждан он расширен еще на 25 лекарств и 2 лекарственные формы. Для пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями добавлены еще три лекарства из дорогой категории.