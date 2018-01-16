17:04 16 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Сирийский военный

Утвержден список участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

© AP Photo. Pavel Golovkin
Новости
Получить короткую ссылку
18 0 0

Рассылка приглашений на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи начнется во вторник.

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Список участников конгресса национального сирийского диалога, который пройдет в Сочи в конце января, утвержден, сообщили РИА Новости два неназванных представителя группы сирийской оппозиции, участвующей в мероприятии.

Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова
© Sputnik. Григорий Сысоев
РФ надеется, что конгресс нацдиалога Сирии активизирует работу ООН в Женеве

"Вчера был утвержден список участников сочинского конгресса. Рассылка приглашений начнется сегодня", — сказал источник. Другой источник подтвердил эту информацию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной. Де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    Отдохнуть надо

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.

  • Железная дорога
    Дороги дороги

    Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.

  • Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Манчестер Юнайтед
    Кому он нужен?

    Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.

  • Президент РФ Владимир Путин
    Политик №1

    Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение посмотрели 280 тысяч жителей республики.

  • Посольство России в Литве
    Скверная идея

    В российском посольстве в Литве отреагировали на предложение мэра Вильнюса назвать сквер рядом со зданием посольства "сквером российской демократии".

  • Влад Филат
    Обжалованию не подлежит

    Высшая судебная палата поставила точку в деле бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, отклонив запрос об аннулировании уголовного дела.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    Без виз

    Таджикистан и Узбекистан могут отменить визовый режим в ходе визита главы узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Душанбе.

  • Посетитель в Многофункциональном миграционном центре Москвы
    Ориентация – Россия!

    В 2017 году более половины – 52,2% – покинувших Узбекистан граждан отправились в Россию, чуть более 40% – в Казахстан.

  • Отделение почты
    Погоди, не рви!

    Эстонский почтальон украл и вскрыл более 800 писем в надежде обнаружить в частной переписке граждан спрятанные деньги.

  • Анатолий Бибилов
    Отдохнуть надо

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 января взял непродолжительный отпуск, оставив за себя главу правительства.

  • Железная дорога
    Дороги дороги

    Иран получит от Азербайджана кредит в $500 млн на строительство железной дороги Решт-Астара, которая станет частью транспортного коридора Север-Юг.

  • Футбол. Лига чемпионов. Матч ЦСКА - Манчестер Юнайтед
    Кому он нужен?

    Футбольный эксперт и бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон считает, что Генрих Мхитарян очень нужен "канонирам", и предлагает обменять его на Алексиса Санчеса.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Быстрые друзья человека: соревнования по ездовому спорту в Новосибирске
Сосед - о подростке, устроившем резню в пермской школе
Сосед о подростке, устроившем поножовщину в школе: пьяным не видел
Состав и председательство в Совете Безопасности ООН в 2018 году
Кто возглавляет Совбез ООН в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia