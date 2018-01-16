Утвержден список участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Список участников конгресса национального сирийского диалога, который пройдет в Сочи в конце января, утвержден, сообщили РИА Новости два неназванных представителя группы сирийской оппозиции, участвующей в мероприятии.

© Sputnik. Григорий Сысоев РФ надеется, что конгресс нацдиалога Сирии активизирует работу ООН в Женеве

"Вчера был утвержден список участников сочинского конгресса. Рассылка приглашений начнется сегодня", — сказал источник. Другой источник подтвердил эту информацию.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной. Де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.