Серебренникову продлили домашний арест

СУХУМ, 16 янв — Sputnik. Басманный суд Москвы продлил домашний арест еще на три месяца режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает РИА Новости.

Мера пресечения будет действовать до 19 апреля.

Кроме того, до этой же даты срок содержания под стражей продлили экс-главе "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому и домашний арест гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Накануне стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела "Седьмой студии". По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебренникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом, по данным адвоката Ирины Повериновой, заявленный ущерб вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом в миллион рублей или более.

Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении государственных средств, выделенных на проект "Платформа". Помимо него, Итина и Малобродского, под следствием находится бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, после чего ее перевели из СИЗО под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.